Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus....
Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...
Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir...
Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans
Casinos, poker en ligne, paris sportifs : le matraquage publicitaire nous incite à tenter notre chance. Mais le jackpot,...
Une aventure dangereuse pour satisfaire le touriste
Ils se rendent dans des dizaines de supermarchés toutes les semaines pour récolter les invendus Un documentaire de Emmanuelle...
Le Ladahk, petite région du nord de l’Inde, subit depuis plusieurs années de terribles catastrophes naturelles, possibles conséquences du...
Des dizaines de milliers de partages sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures, six millions de vues...
On l’appelle « la bestia », la bête… Ce train de marchandises mexicain, long de plus d’un kilomètre, file...
Fuyant la guerre dans son pays, c’est en route vers la France qu’Abdul se met à la photo. Un...
Face à une Chine menaçante, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan tentent de faire front en se...
Les Oromos n’ont rien chez eux en Ethiopie. Par centaines de milliers, ils s’exilent vers l’Arabie Saoudite, richissime contrée...
Impossible d’accéder à Iquitos autrement que par bateau ou par avion. Au coeur de la forêt tropicale péruvienne, enlacée par...
En Centrafrique, pays déchiré par la guerre, les ex-rebelles putschistes rêvent désormais d’indépendance. Les reporters de France 24 James André...
USA : racistes, et alors ? Ils sont américains. Ils sont blancs. Ils ont peur. Persuadés que les Noirs...
Chaque matin, depuis trente ans, Adrien Vonarb part en barque relever ses filets sur le Rhin. Le dernier pêcheur professionnel d’Alsace...
53.000 navires de commerce se croisent sur les routes de la mondialisation.Ils transportent 8 milliards de tonnes de marchandises...
La mythologie irlandaise est fascinante, vibrante et pleine de symboles captivants, dont le plus significatif est sans doute le...
https://www.dailymotion.com/video/x79pjgl Le souci, la menthe poivrée, la mélisse, le pavot de Californie, la valériane officinale, le mélilot… mais surtout...
