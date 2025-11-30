Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’industrie qui ne perd pas le Nord Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus....

Documentaire USA : Chasseurs de primes, un business en or Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...

Documentaire Soldats vs chercheurs d’or Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir...

Documentaire L’impossible voyage des médicaments en Guinée Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans

Documentaire L’Europe est-elle accro aux paris en ligne ? Casinos, poker en ligne, paris sportifs : le matraquage publicitaire nous incite à tenter notre chance. Mais le jackpot,...

Documentaire Voici d’où vient la nourriture des Restos du coeur Ils se rendent dans des dizaines de supermarchés toutes les semaines pour récolter les invendus Un documentaire de Emmanuelle...

Documentaire Dans l’Himalaya, le Ladakh face à la colère du climat Le Ladahk, petite région du nord de l’Inde, subit depuis plusieurs années de terribles catastrophes naturelles, possibles conséquences du...

Documentaire Fake news, la machine à fric Des dizaines de milliers de partages sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures, six millions de vues...

Documentaire Mexique : ces migrants traversent l’enfer pour survivre On l’appelle « la bestia », la bête… Ce train de marchandises mexicain, long de plus d’un kilomètre, file...

Documentaire France : Calais, dans l’objectif d’un réfugié afghan Fuyant la guerre dans son pays, c’est en route vers la France qu’Abdul se met à la photo. Un...

Documentaire Alliance contre la Chine Face à une Chine menaçante, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan tentent de faire front en se...

Documentaire Le dangereux périple yéménite – Yémen : à marche forcée Les Oromos n’ont rien chez eux en Ethiopie. Par centaines de milliers, ils s’exilent vers l’Arabie Saoudite, richissime contrée...

Documentaire Iquitos, une ville entre deux fleuves Impossible d’accéder à Iquitos autrement que par bateau ou par avion. Au coeur de la forêt tropicale péruvienne, enlacée par...

Documentaire Centrafrique : la voie des armes En Centrafrique, pays déchiré par la guerre, les ex-rebelles putschistes rêvent désormais d’indépendance. Les reporters de France 24 James André...

Documentaire A la rencontre des nouveaux racistes USA : racistes, et alors ? Ils sont américains. Ils sont blancs. Ils ont peur. Persuadés que les Noirs...

Documentaire Le dernier pêcheur du Rhin Chaque matin, depuis trente ans, Adrien Vonarb part en barque relever ses filets sur le Rhin. Le dernier pêcheur professionnel d’Alsace...

Documentaire Qui contrôle la mer et le commerce mondial 53.000 navires de commerce se croisent sur les routes de la mondialisation.Ils transportent 8 milliards de tonnes de marchandises...

Article Pourquoi et comment le trèfle est devenu l’emblème de l’Irlande La mythologie irlandaise est fascinante, vibrante et pleine de symboles captivants, dont le plus significatif est sans doute le...