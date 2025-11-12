Documentaire

Deux guerres civiles, entre 1989 et 2003, ont broyé le Libéria en Afrique de l’Ouest. Plus de 250 000 morts, des milliers d’enfants soldats, des crimes de guerre jamais jugés. Et les traumatismes de la guerre sont toujours là. Aujourd’hui, une autre guerre ravage le pays. Son nom : le “kush”, la drogue des morts-vivants. Un jeune Libérien sur quatre en serait dépendant. (371)

Dans les marges de Monrovia, la capitale, les Zogos (les oubliés, les errants, les sacrifiés) ont trouvé refuge dans les cimetières. Ils sont accros au “kush”, une drogue de synthèse, mélange de solvants, d’opiacés et de cannabinoïdes artificiels, vendue pour quelques centimes. Ils dorment sur les tombes, s’abritent parmi les croix, vivent là-même où reposent les morts des guerres civiles. Leurs corps épuisés recouvrent les fosses anonymes, comme si l’histoire se répétait en silence, génération après génération. Ce reportage raconte un pays debout sur ses cendres. Une jeunesse sacrifiée. Des corps marqués par la guerre, la drogue. Et, au milieu d’eux, la silhouette d’un homme traversé de lumière, qui croit, envers et contre tout, qu’il est encore possible de sauver une âme à la fois.

