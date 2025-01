Documentaire

Vous êtes peut-être comme beaucoup, à culpabiliser d’acheter des baskets made in China, des bananes du Costa Rica ou un smartphone assemblé dans les pire condition, mais sans vraiment savoir comment faire autrement. Que ce soit ce qu’on mange, le logement où on vit, où les habits qu’on porte, on réalise que les choses les plus basiques de notre vie nous échappent.

En découvrant l’œuvre de Geneviève Pruvost, on peut enfin saisir les ressorts de cette impuissance. Cette sociologue et directrice de recherche à l’EHESS est aussi diplômée de permaculture. Dans son livre Quotidien Politique, elle a rassemblé des pensées méconnues pour comprendre comment notre vie quotidienne nous a échappé. Et à travers cette perspective, elle creuse aussi la façon dont on pourrait reprendre le pouvoir sur nos conditions de vie.

Alors, de quoi se compose vraiment la vie quotidienne ? Pourquoi la base matérielle de notre existence nous échappe-t-elle ? Comment reprendre le pouvoir sur notre quotidien ?

Disponible jusqu’au 13/04/2030