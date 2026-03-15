Conférence

Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et écrivain, est l’un des penseurs contemporains les plus engagés dans la recherche de sens, à la croisée de la philosophie, de la spiritualité et de la psychologie.

Dans cette conférence inspirante, enregistrée au Théâtre de Beausobre à Morges, il nous invite à explorer en profondeur la question du sens de la vie. À travers une approche mêlant réflexions philosophiques, sagesse spirituelle et expériences personnelles, il propose une vision lumineuse de l’existence.

Une invitation à ralentir, à réfléchir autrement et à retrouver une connexion plus juste avec soi-même, les autres et le monde.