Documentaire

Le travail occupe une telle place dans nos vies qu’il paraît essentiel de bien choisir son métier. Mais comment savoir lequel pourrait être celui de nos rêves ? Et si celui-ci était vraiment indispensable à notre bonheur ? Ronja von Rönne mène l’enquête.

Ronja von Rönne rencontre la metteuse en scène Pinar Karabulut. Trentenaire, elle collabore avec de prestigieux théâtres et maisons d’opéra dans le monde. Elle raconte le chemin parcouru et les obstacles rencontrés. Ingénieur, Friedemann Herold fait partie de l’équipe qui travaille sur le réacteur expérimental à fusion nucléaire Wendelstein 7-X. Il ne met pas seulement ses compétences au service de sa vie professionnelle : avec sa femme, il rénove également une maison de maître. Qu’est-ce qui lui apporte le plus de bonheur ? Son métier aux enjeux palpitants ou le projet personnel qu’il mène avec son épouse ?

Disponible jusqu’au 31/03/2027