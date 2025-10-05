Pour savoir qui on est, il faut savoir d’où on vient… Une maxime que nous connaissons tous et pourtant, nous sommes nombreux à être hantés par le poids d’un passé familial ou historique non résolu… Que l’on soit survivant de génocide, petit-enfant de déportés ou héritier d’un secret de famille, les traumatismes du passé survivent en nous de manière inconsciente. Et selon certains spécialistes, même nos gênes en porteraient la trace… Alors, sommes-nous vraiment des êtres libres ? Ou le passé de nos ancêtres détermine-t-il notre destin ? Linn Levy reçoit la généticienne Ariane Giacobino et le psychanalyste et pédopsychiatre François Ansermet