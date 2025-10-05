Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le pouvoir de l’imaginaire L’être humain peut penser le monde de manière rationnelle mais il peut aussi l’imaginer. Sans imaginaire, sans doute pas...

Documentaire L’art de s’affranchir des normes Ils ne ressemblent à personne et tracent leur propre chemin. Qu’est-ce qui motive les inclassables, les gens hors-normes ?...

Documentaire Les objets : miroirs de nous-mêmes Comment se fait-il que nous nous attachions à des objets ? Du doudou de notre enfance, aux bibelots qui...

Podcast Mieux vivre grâce la philosophie pratique ! Philosophie, confiance en soi, liberté, force intérieure, épreuves de la vie, joie, danse, vélo, méditation, sagesse… Où trouver la...

Documentaire Moi et les douleurs chroniques Les douleurs chroniques ne jouent pas leur simple rôle de système d’alarme ; elles sont des maladies à part...

Documentaire L’obéissance versus la liberté Qu’ont en commun un joueur de hockey sur glace, une religieuse et un designer de mode ? Chacun à...

Documentaire Oser échouer : pourquoi ? Si l’échec est difficile à accepter, il peut aussi être libérateur. « Twist » se penche sur ces ratages qui stimulent...

Documentaire L’énigme de la mort Comment ont évolué nos représentations de la mort alors que nous vivons dans une modernité toujours plus technologique ? Nous...

Documentaire L’humain est-il méchant par nature ? L’être humain ment, trahit et mène des guerres sanglantes. À croire que faire le mal serait le propre de...

Podcast Écrire pour être heureux ? Aujourd’hui, nous parlons d’écriture, des bienfaits de l’écriture tant sur un plan thérapeutique que du plaisir mais aussi de...

Conférence Les autres, puissante source de motivation Selon Jocelyne, le soutien reçu des proches est un puissant moyen d’influence. Mabea Meuleu Jocelyne est alumni du prestigieux...

Documentaire Psychologie positive et bonheur 7 participants, dont six sont plus malheureux que la moyenne des Français, participent à 8 semaines d’entraînement au bonheur...

Documentaire Elvis– Le magnétisme d’une idole Du charme à la manipulation, la séduction est un puissant instrument de pouvoir, influant parfois sur le cours de...

Podcast Comment parler d’amour “On était faits pour se rencontrer”, “Tu es la femme de ma vie”, “Je t’aimerai toujours”, “Il faut qu’on...

Conférence Beauté et construction de soi L’estime de soi occupe une place centrale dans les processus de résilience et de construction de l’individu. Quel rôle...

Documentaire La révolution Dolto Françoise Dolto a bataillé toute sa vie pour qu’on s’intéresse aux enfants au moins autant, sinon plus, qu’aux adultes....

Podcast Oser dire les choses pour se libérer du secret Impact des non-dits et des secrets de famille, transmission, amour inconditionnel, oser dire, se libérer ! Il y a...

Podcast René Girard – La rivalité mimétique Pour René Girard, la rivalité est une conséquence du désir : nous désirons les mêmes choses, et nous nous...

Conférence Comment oser parler à n’importe qui Avez-vous déjà regretté quelque chose que vous n’avez pas osé faire ? De ne pas avoir osé parler à...