Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La psychiatrie créative en Roumanie En Roumanie, la stigmatisation des troubles psychiques reste profonde, et ceux qui en souffrent trop souvent relégués en marge...

Conférence La construction de notre réalité Comment notre cerveau construit sa propre réalité, où l’art de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, de la communication...

Documentaire Introversion : le silence dans un monde bruyant Être introverti peut protéger du bruit et de la fureur du monde. Un recul qu’apprécient de nombreux artistes, parfois...

Conférence La loi d’attraction Derrière le concept à la mode de la « loi d’attraction » se cache un principe simple et universel....

Podcast Faut-il faire disparaître le genre ? Ne serions-nous pas plus heureux·ses si le genre n’existait pas, et ne servait pas à nous répartir et à...

Podcast Le comportement animal : de la psychologie au médical Vous aussi vous parlez à votre chat ? Ou à votre chien ? Et si eux, avaient aussi la...

Documentaire Francoise Dolto, au nom de l’enfant La psychanalyste Françoise Dolto a révolutionné l’approche de l’enfance, jusqu’alors méconnue et peu étudiée. C’est elle qui découvre l’importance...

Conférence Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? La promesse de bonheur faite aux peuples et aux individus ne constitue-t-elle pas à l’instar des religions et des...

Podcast Catharina von Bargen : respire… et découvre qui tu es ! Comment respire-t-on ? Que dit de nous le souffle ? En respirant en conscience, nous activons une énergie puissante...

Article Et si ranger apaisait aussi l’esprit ? Cette question, simple en apparence, ouvre la porte à une réflexion profonde sur les bienfaits du désencombrement de notre...

Article Exploration de la psychologie de la ferveur sportive L’engouement pour le sport peut sembler un outil social extraordinairement efficace, surtout si l’on considère l’épidémie croissante de solitude...

Conférence Oser, recevoir des critiques Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...

Documentaire L’importance de l’amitié Les relations d’amitiés sont uniques. Certaines débutent dès l’enfance et durent de nombreuses années. Quelle influence ces relations ont-elles...

Article Comment répondre à quelqu’un qui vous critique ? Répondre à une critique peut être une tâche délicate, surtout si elle est inattendue ou formulée de manière peu...

Podcast Guérir des blessures du passé Réactions disproportionnées, anxiété soudaine, sentiment d’insécurité chronique… Et si ces signaux étaient les échos silencieux d’un trauma ancien ?...

Conférence Sagesse et méditation Qu’est-ce qu’est la sagesse dans la tradition philosophique ? Joie et engagement. Pourquoi philosopher et méditer avec les enfants...

Podcast L’attachement : ce lien vital qui façonne l’avenir des enfants Découvrez une idée qui a littéralement transformé notre manière de comprendre les bébés et leur développement : la théorie...

Podcast Lien parent-enfant : quelles influences à l’école ? En France, à 3 ans, la quasi-totalité des enfants a intégré l’école maternelle. Un environnement nouveau avec des activités,...

Podcast Les thérapies cognitives et comportementales Nous allons découvrir ensemble en quoi la psychologie est avant tout scientifique, même pour cette discipline et pratique complexe...