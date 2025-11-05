Les lieux où nous évoluons nous impactent-ils à vie ? Quelle est l’importance de renouer avec un lieu du passé dans la construction d’un adulte ? Doit-on transformer les lieux ou objets hérités ?
Dans ce troisième épisode, Anne Ghesquière et Nicole Prieur discutent de ce que les lieux où nous vivons disent de nous et de nos familles. Découvrez comment nos souvenirs, nos maisons familiales, ou même des objets symboliques comme des bijoux peuvent devenir des ressources puissantes pour dépasser nos peurs, renouer avec nos racines et renforcer notre identité.