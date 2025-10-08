Renaud Evrard, maître de conférences en psychologie à l’Université de Lorraine, a décrypté les mécanismes de la peur et de l’effroi dans la psychologie humaine.
Samah Karaki est une neuroscientifique franco-libanaise spécialisée dans l’étude des mécanismes cérébraux liés à l’empathie et à la prise...
Victime d’un prêtre pédocriminel, Jérôme Clément-Wilz a documenté six ans de procédure jusqu’au procès. Un bouleversant journal filmé, à...
Dans un monde saturé de publicités, de vitrines virtuelles et de désirs sans cesse renouvelés, acheter n’est plus seulement...
Pour savoir qui on est, il faut savoir d’où on vient… Une maxime que nous connaissons tous et pourtant,...
L’être humain peut penser le monde de manière rationnelle mais il peut aussi l’imaginer. Sans imaginaire, sans doute pas...
Ils ne ressemblent à personne et tracent leur propre chemin. Qu’est-ce qui motive les inclassables, les gens hors-normes ?...
Comment se fait-il que nous nous attachions à des objets ? Du doudou de notre enfance, aux bibelots qui...
Philosophie, confiance en soi, liberté, force intérieure, épreuves de la vie, joie, danse, vélo, méditation, sagesse… Où trouver la...
Xavier Pitois reçoit Félix Auvard, auteur et illustrateur. Comment trouver des moyens d’agir pour contribuer à un avenir durable...
L’usage excessif des réseaux sociaux perturbe en profondeur les mécanismes du cerveau. Quels sont les effets réels de cette...
On connaît la puissance des images. Leur capacité à capter notre attention, à nous séduire et à nous donner...
Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poucet… Derrière la féerie, les contes pour enfants abordent des peurs, des...
Solitude subie, isolement social, écrans omniprésents, perte de repères intérieurs… Et si nous avions perdu le lien le plus...
Face au psychanalyste, trois patients schizophrènes échangent en liberté sur leur maladie dans une joute verbale hilarante et terrible....
Pendant longtemps, “décision” rimait avec “raison”, et se laisser envahir par ses émotions était signe de faiblesse, de mauvais...
Comment les théories naissent-elles ? Comment circulent-elles dans la société ? Historien·nes, sociologues, anthropologues et philosophes aident Laura Raim...
Pensées suicidaires dès le primaire, troubles alimentaires qui apparaissent avant 10 ans, anxiété généralisée, solitude chronique… Le mal-être psychique...
Dans notre vie quotidienne, il est inévitable de faire face à des situations stressantes qui peuvent mettre nos nerfs...
Comment les rêves peuvent-ils devenir des alliés dans notre vie quotidienne ? Comment les interpréter ? Quels outils simples...
Pour ce documentaire, la BBC a décidé de s’intéresser non pas aux victimes de torture mais aux tortionnaires eux...
