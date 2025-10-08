Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le talent est une fiction Samah Karaki est une neuroscientifique franco-libanaise spécialisée dans l’étude des mécanismes cérébraux liés à l’empathie et à la prise...

Documentaire Ceci est mon corps Victime d’un prêtre pédocriminel, Jérôme Clément-Wilz a documenté six ans de procédure jusqu’au procès. Un bouleversant journal filmé, à...

Article Pourquoi nous achetons pour exister : la psychologie de la consommation Dans un monde saturé de publicités, de vitrines virtuelles et de désirs sans cesse renouvelés, acheter n’est plus seulement...

Documentaire La mémoire de nos ancêtres : l’accueillir ou s’en affranchir ? Pour savoir qui on est, il faut savoir d’où on vient… Une maxime que nous connaissons tous et pourtant,...

Documentaire Le pouvoir de l’imaginaire L’être humain peut penser le monde de manière rationnelle mais il peut aussi l’imaginer. Sans imaginaire, sans doute pas...

Documentaire L’art de s’affranchir des normes Ils ne ressemblent à personne et tracent leur propre chemin. Qu’est-ce qui motive les inclassables, les gens hors-normes ?...

Documentaire Les objets : miroirs de nous-mêmes Comment se fait-il que nous nous attachions à des objets ? Du doudou de notre enfance, aux bibelots qui...

Podcast Mieux vivre grâce la philosophie pratique ! Philosophie, confiance en soi, liberté, force intérieure, épreuves de la vie, joie, danse, vélo, méditation, sagesse… Où trouver la...

Podcast Félix Auvard : vivre sans mode d’emploi Xavier Pitois reçoit Félix Auvard, auteur et illustrateur. Comment trouver des moyens d’agir pour contribuer à un avenir durable...

Podcast Tous addicts aux réseaux sociaux, vraiment ? L’usage excessif des réseaux sociaux perturbe en profondeur les mécanismes du cerveau. Quels sont les effets réels de cette...

Conférence Quel pouvoir a le son ? On connaît la puissance des images. Leur capacité à capter notre attention, à nous séduire et à nous donner...

Podcast Pourquoi les contes sont essentiels aux enfants pour grandir Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poucet… Derrière la féerie, les contes pour enfants abordent des peurs, des...

Podcast Découvrir la magie de la solitude Solitude subie, isolement social, écrans omniprésents, perte de repères intérieurs… Et si nous avions perdu le lien le plus...

Podcast Triptyque de folie – Psychoses Face au psychanalyste, trois patients schizophrènes échangent en liberté sur leur maladie dans une joute verbale hilarante et terrible....

Podcast Prise de décision : écoutons nos émotions Pendant longtemps, “décision” rimait avec “raison”, et se laisser envahir par ses émotions était signe de faiblesse, de mauvais...

Documentaire Et si on ne faisait pas son deuil ? Comment les théories naissent-elles ? Comment circulent-elles dans la société ? Historien·nes, sociologues, anthropologues et philosophes aident Laura Raim...

Podcast Pourquoi la santé mentale des jeunes se dégrade ? Pensées suicidaires dès le primaire, troubles alimentaires qui apparaissent avant 10 ans, anxiété généralisée, solitude chronique… Le mal-être psychique...

Article Quelques astuces faciles pour garder son calme en toute situation Dans notre vie quotidienne, il est inévitable de faire face à des situations stressantes qui peuvent mettre nos nerfs...

Podcast À l’écoute de nos rêves Comment les rêves peuvent-ils devenir des alliés dans notre vie quotidienne ? Comment les interpréter ? Quels outils simples...