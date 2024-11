Documentaire

Il est tout à fait normal d’avoir peur, surtout lorsque l’on est un enfant. Mais certaines peurs peuvent se muer en angoisses et devenir pathologiques. Une équipe de spécialistes explique la réaction naturelle du corps humain face à la peur et livre de précieux conseils pour que les plus jeunes – et leurs parents – ressortent grandis de ces expériences.

Disponible jusqu’au 19/11/2029