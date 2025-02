Documentaire

Les enfants tombent amoureux dès la maternelle. Mais la puberté et l’éveil de la sexualité modifient leur rapport à l’amour qui devient soudain plus complexe, plus intime et parfois problématique. Comment enfants et adolescents vivent-ils ces expériences fondatrices et comment les accompagner tout en préservant leur intimité ? Une équipe de spécialistes nous éclaire.

Disponible jusqu’au 19/11/2029