Podcast
Écriture, journaling, bibliothérapie, introspection, créativité, silence intérieur, pleine conscience… Dans un monde saturé d’écrans, avons-nous oublié le pouvoir simple...
Podcast
L’actualité déprimante, l’énorme place que prend le travail dans nos vies, le délitement du tissu social, le sens de...
Conférence
Le langage corporel et la communication non verbale sont au centre de ses études. Il nous propose d’ailleurs une...
Documentaire
Lorsqu’on se sent humilié, insignifiant ou inutile, la honte qui en résulte peut être handicapante. À l’inverse, l’ostentation, l’avidité...
Conférence
Découvrez comment comprendre, identifier et gérer vos émotions pour naviguer efficacement dans la vie quotidienne. De la réaction automatique...
Conférence
Docteur en psychologie, Ilios Kotsou est chercheur au sein de la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique...
Conférence
Guérir son enfant intérieur est un chemin profondément personnel, mais aussi libérateur. Cela commence par reconnaître qu’il existe —...
Conférence
Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, il a grandi en dehors de toute scolarisation, expérience...
Podcast
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Marie-Lise Labonté, psychothérapeute, conférencière internationale, auteure, formatrice, créatrice de la Méthode de Libération des...
Documentaire
Vous êtes peut-être comme beaucoup, à culpabiliser d’acheter des baskets made in China, des bananes du Costa Rica ou...
Conférence
Conférence donnée par le Dr. Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste et psychologue du travail. Il a été professeur titulaire de...
Podcast
Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose, Alexandre Dana, fondateur de Livementor, et Chrisitan Junod expert de la relation à l’argent,...
Podcast
De quelle manière la culture chrétienne a-t-elle contribué à l’instauration d’un climat de culpabilité ? En quoi ce sentiment...
Podcast
Marina Carrère d’Encausse reçoit la psychiatre Muriel Salmona pour explorer les conséquences de ces agressions sur le cerveau et...
Podcast
Anxiété, colère, repli, hypersensibilité… Anne Ghesquière et Olivier Piedfort-Marin nous éclairent sur les mécanismes profonds de nos émotions et...
Conférence
On connaît la puissance des images. Leur capacité à capter notre attention, à nous séduire et à nous donner...
Conférence
La rencontre des chercheurs et chercheuses en psychiatrie et en neuroscience lors de cette table ronde ouvre une fenêtre...
Podcast
En octobre 2022, une enquête de la RTBF retraçait les parcours chaotiques des victimes des attentats de Bruxelles en...
Podcast
Le monde est bien fait, vous ne trouvez pas ? Cette cousine, sur le point de devenir anesthésiste :...
Podcast
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Yannick Roudaut, essayiste, conférencier et entrepreneur. À la fois optimiste et réaliste, il se...