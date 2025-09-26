En prenant la peine d’écouter et de décoder les comportements des gens, nous comprenons qui ils sont réellement. Tout devient alors plus simple dans nos interactions. Le mensonge le plus crédible serait-il celui qui réalise le parfait équilibre entre émotion et raison ? Eric Goulard est un expert en communication non verbale, spécialisé dans la crédibilité, la détection du mensonge et les techniques de persuasion.