Ressources Dans la même catégorie

Podcast Les bienfaits psychiques et émotionnels des mots Écriture, journaling, bibliothérapie, introspection, créativité, silence intérieur, pleine conscience… Dans un monde saturé d’écrans, avons-nous oublié le pouvoir simple...

Podcast Êtes-vous en dépression ? L’actualité déprimante, l’énorme place que prend le travail dans nos vies, le délitement du tissu social, le sens de...

Conférence Le langage corporel et la communication non verbale Le langage corporel et la communication non verbale sont au centre de ses études. Il nous propose d’ailleurs une...

Documentaire Heureux, sans honte ? Lorsqu’on se sent humilié, insignifiant ou inutile, la honte qui en résulte peut être handicapante. À l’inverse, l’ostentation, l’avidité...

Conférence Les clés pour gérer ses émotions Découvrez comment comprendre, identifier et gérer vos émotions pour naviguer efficacement dans la vie quotidienne. De la réaction automatique...

Conférence Désobéir à la tyrannie des émotions Docteur en psychologie, Ilios Kotsou est chercheur au sein de la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique...

Conférence Comment guérir son enfant intérieur? Guérir son enfant intérieur est un chemin profondément personnel, mais aussi libérateur. Cela commence par reconnaître qu’il existe —...

Conférence L’enthousiasme, cet engrais qui fait fleurir l’enfance Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, il a grandi en dehors de toute scolarisation, expérience...

Podcast Explorer nos mémoires du passé Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Marie-Lise Labonté, psychothérapeute, conférencière internationale, auteure, formatrice, créatrice de la Méthode de Libération des...

Documentaire Comment reprendre le pouvoir sur notre quotidien ? Vous êtes peut-être comme beaucoup, à culpabiliser d’acheter des baskets made in China, des bananes du Costa Rica ou...

Conférence La souffrance au travail Conférence donnée par le Dr. Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste et psychologue du travail. Il a été professeur titulaire de...

Podcast Les vertus (ou non) de l’échec Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose, Alexandre Dana, fondateur de Livementor, et Chrisitan Junod expert de la relation à l’argent,...

Podcast Faut-il en finir avec la culpabilité ? De quelle manière la culture chrétienne a-t-elle contribué à l’instauration d’un climat de culpabilité ? En quoi ce sentiment...

Podcast L’agression, la sidération Marina Carrère d’Encausse reçoit la psychiatre Muriel Salmona pour explorer les conséquences de ces agressions sur le cerveau et...

Podcast Apprendre à réguler ses émotions pour vivre mieux Anxiété, colère, repli, hypersensibilité… Anne Ghesquière et Olivier Piedfort-Marin nous éclairent sur les mécanismes profonds de nos émotions et...

Conférence Quel pouvoir a le son ? On connaît la puissance des images. Leur capacité à capter notre attention, à nous séduire et à nous donner...

Conférence Cultiver sa santé mentale. Un dialogue entre neurosciences et psychiatrie La rencontre des chercheurs et chercheuses en psychiatrie et en neuroscience lors de cette table ronde ouvre une fenêtre...

Podcast Choisir de mourir à 23 ans En octobre 2022, une enquête de la RTBF retraçait les parcours chaotiques des victimes des attentats de Bruxelles en...

Podcast Se délivrer du mérite Le monde est bien fait, vous ne trouvez pas ? Cette cousine, sur le point de devenir anesthésiste :...