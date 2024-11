Conférence

Gilles Vervisch nous invite à réfléchir au renoncement dans ce talk. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ! », et renoncer, c’est exactement le contraire : c’est arrêter de faire des efforts pour obtenir ce qu’on veut, c’est abandonner volontairement. Et si l’on renonce, si l’on abandonne, c’est que l’on manque de courage justement. Découvrez une toute autre lecture du renoncement ici.