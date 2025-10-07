Samah Karaki est une neuroscientifique franco-libanaise spécialisée dans l’étude des mécanismes cérébraux liés à l’empathie et à la prise de décision. Elle fait ici une conférence suite à la sortie de son livre « Le talent est une fiction ». Elle a fondé l’Institut des Sciences Comportementales et Cognitives, où elle travaille sur des projets visant à améliorer les compétences sociales et émotionnelles.