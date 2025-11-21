Marion Duchêne reçoit Alexandra Rosenfeld professeure de yoga, ancienne athlète et ancienne Miss France. Que se passe-t-il quand un corps qui a toujours été fort, entraîné, presque indestructible… s’effondre du jour au lendemain ? Quand la douleur devient quotidienne, invisible, incomprise ? Comment continue-t-on à avancer quand la colère nous envahit ? Qu’est-ce qui permet de tenir ? D’espérer ? De changer ? Alexandra Rosenfeld nous confie les moments clés de son chemin : la maladie auto-immune qui a bouleversé sa vie, la thrombose qui l’a arrêtée net, la colère qui l’a traversée puis ce renversement intime où l’acceptation, la douceur et la foi ont pris le relais. Elle raconte comment l’écriture de son oracle Fil de vie, né dans le silence et le retrait, est devenue un geste de guérison. Elle nous invite à regarder nos douleurs autrement, à nous réconcilier avec nos parts d’ombre et à croire que de l’effondrement peut naître une renaissance.