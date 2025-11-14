Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pourquoi a-t-on besoin du sensationnalisme ? Lorsqu’on se retrouve dans une salle d’attente, il y a souvent un petit plaisir coupable à feuilleter la pile...

Conférence Fait-il bon rire ? Loin de ces creuses injonctions à rire qui pullulent dans l’espace médiatique et festif, il existe une longue tradition...

Article 5 documentaires portant sur la santé mentale à suivre absolument Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde, selon les données de l’Organisation Mondiale...

Podcast Fabrique de la ville et santé mentale Lieu de concentration des services, des emplois, des établissements scolaires et des établissements de santé, elles attirent un nombre...

Conférence Oser, recevoir des critiques Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...

Documentaire Le bénévolat rend heureux Le bénévolat, ça pourrait être complètement ringard dans une société centrée sur l’individu… or il se porte bien en...

Podcast Se fabriquer des souvenirs d’amour Pourquoi s’engager sur le chemin de la connaissance de soi ? Quelle différence entre Dieu et le divin ?...

Podcast Notre manque de communication nous rend-il toxique ? Dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles ou au sein des collectifs que nous fréquentons, le conflit et le ressentiment...

Article Les bienfaits de l’écriture sur la santé mentale L’écriture, souvent perçue comme un simple outil de communication ou une activité artistique, possède en réalité des vertus insoupçonnées...

Documentaire Voyage dans l’Espace-Temps – La Chance existe-t-elle vraiment? \r

Provoque-t-on la chance ou bien est-ce le contraire ? Préparez-vous à revisiter de fond en comble votre compréhension des...

Article Les indicateurs révélateurs d’un sentiment d’infériorité Le sentiment d’infériorité est une émotion complexe qui peut affecter de nombreux aspects de la vie quotidienne. Il se...

Podcast Nos vies doivent-elles avoir un sens ? Perte de sens, doutes existentiels, quête effrénée de réponses… Et si nos grandes questions philosophiques étaient avant tout des...

Documentaire La logothérapie : une quête de sens au cœur de l’existence La logothérapie, développée par le psychiatre et neurologue autrichien Viktor Frankl, est une approche thérapeutique centrée sur la recherche...

Documentaire Mensonges, paresse, grignotage, nos petits et gros défauts Pourquoi grignote-t-on en dehors des repas ? Est ce un besoin physiologique ou émotionnel ? Pourquoi sommes-nous attirés par...

Conférence La santé mentale en 2025 : comprendre, agir… mais aussi prévenir Santé mentale, bien‐être, ou bien encore troubles psychiques sont des sujets de plus en plus visibles depuis la crise...

Documentaire Xenius – Qu’est-ce qu’un psychopathe ? Un couple d’animateurs cherche des réponses aux questions que pose le fonctionnement de l’univers quotidien.

Documentaire Francoise Dolto, au nom de l’enfant La psychanalyste Françoise Dolto a révolutionné l’approche de l’enfance, jusqu’alors méconnue et peu étudiée. C’est elle qui découvre l’importance...

Documentaire Pervers narcissique : le mâle du siècle Vampire de l’amour, loup déguisé en agneau ou encore terroriste de l’entreprise… en l’espace d’une décennie, le pervers narcissique...