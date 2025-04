Podcast

Qu’est-ce que l’Invisible exactement ? En quoi celui-ci se distingue-t-il de la spiritualité ou de la religion ? Et si j’étais attentif aux synchronicités, à mon intuition, aux messages de la vie ? Comment les message des Béguines, ces femmes du moyen âge peuvent nous aider ? Dans cet épisode profond et éclairant, Anne Ghesquière reçoit Odile Chabrillac, naturopathe, psychothérapeute et autrice engagée, pour explorer les mystères de l’Invisible.

Bien plus qu’une croyance, c’est une manière de renouer avec le sacré, l’intuition, la mémoire du corps et notre cœur profond. Une boussole intérieure dans un monde en perte de repères.

Son livre L’Invisible à la rescousse est publié aux Éditions Animae.