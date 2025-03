Podcast

Pendant 25 ans, on lui a dit qu’il n’avait aucune chance de réussir… Christopher Guérin, CEO de Nexans, a vécu cette réalité. Avant de devenir un grand patron, il a dû faire face à l’échec, au doute et à l’incompréhension et a dû redéfinir son propre chemin. Aujourd’hui, il réinvente le leadership avec une vision claire : intuition, engagement et une profonde quête de sens.

– Peut-on vraiment rester fidèle à ses convictions en étant un grand patron ?

– L’échec est-il vraiment une fin ou un début ?

– Comment réinventer le modèle d’une entreprise centenaire pour les défis à venir ?