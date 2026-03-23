Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Marie Eloy, journaliste et fondatrice de réseaux féminins. Quand on pense « leaders », ce...
Est-il possible de reformater le cerveau comme s’il s’agissait d’un banal ordinateur? La CIA avait tenté de le faire,...
L’être humain est par nature un animal social, dont l’existence est intrinsèquement liée aux interactions avec ses semblables. Pourtant,...
Pardon à soi, culpabilité, paix intérieure, estime de soi, guérison émotionnelle, voix intérieure, libération des blessures… Anne Ghesquière reçoit...
La conférence portera sur l’Approche Neurolinguistique (ANL), développée par Claude Germain et Joan Netten (2012), et son impact sur...
Ils sont six hommes et femmes. Six thérapeutes : psychiatres, psychologues, sexologues, assistant sociaux, et criminologues. Ils ont entre...
Découvrez une idée qui a littéralement transformé notre manière de comprendre les bébés et leur développement : la théorie...
Cette conférence, enregistrée en live, vous invite à une réflexion sur le changement que nous traversons depuis quelques années....
Il est commun de dire que l’Homme est méchant et qu’avec quelques efforts il pourrait s’amender. Là réside l’espérance....
La fermeture des hôpitaux psychiatriques . En Italie, les hôpitaux psychiatriques sont fermés depuis 30 ans. L’expérience a débuté...
Les enfants tombent amoureux dès la maternelle. Mais la puberté et l’éveil de la sexualité modifient leur rapport à...
Nos vies contemporaines, nos quotidiens, nos villes et identités sont structurés autour du travail. Mais cela nous convient-il vraiment...
Marcher, habiter, manger, boire… sont autant de risques que nous prenons tous les jours. Quels risques présents et à...
Les pédopsychologues tirent la sonnette d’alarme : depuis le premier confinement, de nombreux enfants s’accommodent mal des restrictions sanitaires,...
Dix mois dans la vie d’une classe de moyenne section de maternelle. Toute une année scolaire en compagnie d’enfants...
Poésie, émotions, sensibilité, beauté du monde, littérature, art, spiritualité, nature, présence…Anne Ghesquière reçoit l’écrivain Thomas Schlesser. Pourquoi la poésie...
Vous connaissez peut-être le livre « Les 4 accords toltèques » de Don Miguel Ruiz ? Derrière ce best-seller...
Sommes-nous responsable de notre vie ? Qu’est ce que le hasard ? En quoi sommes-nous la cause inconsciente de...
Ils vivent avec une trop grande intensité, se laissent submerger par leurs émotions, et ont des réactions excessives… Ils...
Qu’est-ce qui caractérise les amitiés ? Et comment prendre soin de ces relations ? Focus sur les familles de...
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