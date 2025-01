Podcast

Alexandre Dana reçoit dans Graine de Métamorphose Geoffrey Brochet, ex-instructeur en préparation mentale dans la Police nationale et fondateur de l’Académie de Puissance Mentale. Dans son livre, Mon challenge Puissance Mentale, 5 minutes par jour pour apprendre à se faire confiance et oser dépasser ses limites, aux éditions Eyrolles, il nous délivre comment oser repousser nos limites avec confiance et détermination. Il nous donne également des moyens pour trouver notre voie et ainsi révéler notre meilleur potentiel pour changer nos quotidiens.