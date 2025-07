Conférence

Les Cafés-Conférences du LPPC organisaient une table ronde exceptionnelle autour de l’état de la psychiatrie en France. Pour nourrir la discussion, nous avions le plaisir d’accueillir Jamal Abdel-Kader (psychiatre et protagoniste du documentaire État Limite de Nicolas Peduzzi, diffusé sur Arte), Damien Fouques (psychologue clinicien, professeur de psychopathologie et de psychologie clinique), Elsa Decool (médiatrice en santé paire et bénévole à La Maison Perchée) ainsi que Maxime Perez Zitvogel (médiateur de santé pair et cofondateur de La Maison Perchée). Ensemble, ils débattaient des défis et des alternatives pour une psychiatrie plus humain et ouverte sur la société.