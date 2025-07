Documentaire

Le fait que les narcissiques souffrent demeure peu connu. Les stéréotypes les dépeignent au contraire comme des manipulateurs qui tournent tout à leur avantage. Or les narcissiques rencontrent un vrai problème : leur « moi » est fragile et doit être protégé. Chez eux, les moments de grande assurance alternent avec des phases de doute très angoissantes.

Contrairement aux psychopathes, ils cherchent le contact et souffrent de l’échec de leurs relations. Dans cet épisode, Michael confie que c’est une dépression qui a révélé son narcissisme. Pour lui, comme pour Stephen, ce diagnostic a été une véritable douche froide. Quant à Jérémy, il témoigne de sa relation complexe avec une jeune femme narcissique.

Dans le vif du sujet

Comment parler avec légèreté des affections dites « psychiques », qu’il s’agisse de la dépression ou de l’addiction, mais aussi de difficultés existentielles causées par un deuil ou une séparation, sans nier pour autant la souffrance et la solitude qui les accompagnent ? Psycho y parvient en vingt-six minutes aussi concrètes que riches, au moment où la pandémie de Covid-19 a brutalement mis en évidence le profond mal-être des sociétés occidentales, débordées par l’explosion des demandes de prise en charge. Montage alerte, approche ludique et sensible, intelligence du propos : en donnant la parole aux premiers concernés et à des spécialistes « psy », en France et en Allemagne, ces dix épisodes nous plongent dans la réalité du trouble psychique, afin, peut-être, de mieux l’accepter en nous-mêmes ou chez les autres.

