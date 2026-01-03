Comment approcher nos déserts intérieurs, ces moments de doute et de sécheresse spirituelle auxquels les difficultés de la vie nous confrontent ? Comment survivre à la question « à quoi bon » ? Denis Marquet et Anne Ghesquière explorent ces épreuves et nous montrent comment elles sont aussi des invitations à grandir, à rencontrer notre vérité la plus profonde et à accueillir une transformation intérieure. En s’appuyant sur l’exemple du Christ, Denis Marquet nous explique comment faire de nos traversées des portes vers l’unité et la lumière divine.