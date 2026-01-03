Ressources Dans la même catégorie

Conférence Altruisme: qu’est-ce qui nous pousse à aider autrui? Les comportements humains sont-ils toujours basés sur l’intérêt personnel? De nombreuses théories sociales et biologiques soutiennent cette idée. Mais...

Documentaire Syndrome de Diogène : agir quand le bazar s’accumule La syllogomanie (ou syndrome de Diogène) est un trouble compulsif qui pousse à l’accumulation d’objets. Les personnes qui en...

Conférence L’emprise, la comprendre pour s’en libérer A l’occasion de la Journée Internationale contre les violences faites aux femmes, une conférence sur l’emprise était animée par...

Conférence Synchronicités, archétypes, alchimie : Jung, un penseur unique Dans ce numéro exceptionnel de Dialogues, je reçois Frédéric Lenoir pour son dernier livre « Jung, un voyage vers soi »....

Podcast Nicolas Gauvrit : dans la tête des HPI Qu’est-ce que le Q.I. ? Comment et faut-il savoir si nous sommes à Haut Potentiel Intellectuel (HPI) ? Sur...

Podcast C’est quoi, ça le gaslighting ? Le gaslighting désigne à l’origine la manipulation d’une femme par la mise en doute de sa parole et de...

Podcast Pourquoi on se fait des films, selon Platon Pourquoi se fait-on des films ? Pourquoi préférons-nous nos illusions et parfois même nos mensonges à la réalité ?...

Podcast Les secrets pour défusionner avec ses pensées Est-il possible de faire taire le mental ? Quelle est la différence entre ruminations et réflexions productives ? Comment...

Documentaire Entre toi et moi, l’empathie Qu’est-ce qui fait de humain un être social, capable d’adopter le point de vue d’autrui tout en restant lui-même...

Podcast Faire la paix avec le pire et le meilleur en soi Mort imminente, chaos, illusion amoureuse, renaissance, voix intérieure… Et si l’épreuve du vide était parfois la clé pour se...

Article Est-ce dans la solitude que l’on prend conscience de soi ? La solitude est un état souvent redouté, mais elle peut également être une source de profonde introspection et de...

Conférence Résilience, transformer nos contraintes en moteurs d’évolution De la contrainte subie au changement choisi, en se basant sur son parcours de sportive de haut niveau en...

Podcast Traverser la nuit noire de l’âme Avez-vous déjà eu le sentiment que plus rien n’avait de sens dans votre vie ? Ce sont parfois des...

Article Identifier le trouble oppositionnel chez l’enfant, mode d’emploi Identifier le trouble oppositionnel chez l’enfant peut s’avérer complexe, mais comprendre ses caractéristiques est essentiel pour offrir le soutien...

Documentaire Voyage au bout de notre imaginaire Il y a les nuits qui sont plus belles que les jours, si pleines de promesses de liberté et...

Documentaire Quels sont les signes de la dépression post-partum chez les pères ? La dépression post-partum est souvent associée aux mères, mais les pères peuvent également en souffrir. La dépression post-partum chez...

Documentaire L’insomnie Plus de la moitié des Français et des Allemands auraient des difficultés à trouver le sommeil. Comment les insomniaques...

Conférence Autour de la psychologie cognitive La psychologie cognitive est une branche de la psychologie qui s’intéresse aux processus mentaux impliqués dans la perception, la...