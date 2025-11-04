Documentaire

Être introverti peut protéger du bruit et de la fureur du monde. Un recul qu’apprécient de nombreux artistes, parfois peu à l’aise dans les échanges quotidiens. Alors, comment se faire une place à côté des beaux parleurs quand on est réservé ?

Star du stand-up outre-Rhin, Moritz Neumeier n’a aucun problème à prendre la parole devant 800 personnes. Pourtant, il évite soirées et fêtes, synonymes de discussions en petits groupes. C’est seulement il y a quelques années qu’il a compris qu’il faisait partie des introvertis.

L’introversion concerne beaucoup d’entre nous. Mais dans un monde dominé par les extravertis, les personnes réservées sont trop souvent cantonnées aux seconds rôles, voire victimes de harcèlement – notamment dans les cours de récré. Pour certains, la tranquillité est source de créativité. C’est le cas de l’illustratrice Cécile Dormeau qui a longtemps évolué dans le monde de la pub, avec les open spaces et les séances de brainstorming qu’elle avait en horreur. Aujourd’hui, elle travaille seule, plus inspirée et épanouie que jamais. Fine observatrice, elle croque honte et tabous avec un humour mordant.

L’écrivain Jan Costin Wagner revendique sa discrétion qui lui permet d’être plus à l’écoute et de faire preuve d’empathie : des facultés précieuses aujourd’hui. Il est actuellement en tournée promotionnelle pour son nouveau roman, « Eden ».

Après l’avoir longtemps vécue comme un obstacle, Melanie Straub a su faire de son introversion une force. Pour l’actrice allemande, le chemin fut long. Trop timide pour faire du théâtre, elle s’était d’abord tournée vers le mime. Après avoir joué dans plusieurs films, elle est aujourd’hui à l’affiche de la pièce « Sanatorium zur Gänsehaut », au Théâtre de Francfort. Actrice et introvertie, comment concilie-t-elle ces deux facettes ?

