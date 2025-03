Podcast

Plus de la moitié des jeunes entre 18 et 24 ans ont déjà été affecté par un problème de santé mentale. Dépression, anxiété, stress, mal-être profond… les jeunes souffrent et les chiffres empirent. Le résultat d’une prise de conscience ou d’un aggravement de la situation ? Pour avoir la réponse, la recherche scientifique se penche sur le sujet pour collecter des données et des témoignages. Les initiatives se multiplient également pour tenter d’améliorer les choses.