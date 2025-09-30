Mort imminente, chaos, illusion amoureuse, renaissance, voix intérieure… Et si l’épreuve du vide était parfois la clé pour se transformer ? Que nous révèle une expérience de mort imminente sur notre rapport au temps, au corps et à l’amour ? Comment distinguer la quête illusoire de la véritable rencontre avec soi-même et avec l’autre ?