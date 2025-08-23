Conférence

Vivre auprès d’une personne dépendante à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard et d’argent est un défi constant. C’est pourquoi, les proches de personnes dépendantes vivent plus de dépression, d’anxiété, d’épuisement, de difficultés financières et rapportent plus de violence à la maison que les gens de la population générale. Leur premier défi est de prendre soin de soi.

Cette conférence portera sur ces deux grands enjeux : comment mieux agir auprès de la personne dépendante et prendre soin de soi, et ce, à partir d’exemples concrets tirés d’expériences cliniques auprès de ces personnes et des meilleures connaissances scientifiques sur le sujet.