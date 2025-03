Documentaire

Léa, 31 ans, est en surpoids depuis sa petite enfance. Retranchée dans une caravane installée dans le jardin de ses parents et célibataire depuis 4 ans, elle ne parvient pas à trouver du travail. Après plusieurs régimes et cures, elle a pris une décision radicale : elle va subir une sleeve, une opération chirurgicale consistant à enlever une partie de l’estomac… Laure a tout pour être heureuse. Une adorable petite fille, un travail qu’elle aime et un bel appartement. Mais son joli sourire cache un complexe de taille : Laure vient de franchir le cap des 100 kilos, pour 1m60. Elle ne supporte plus son corps. Olivier, son collègue et ami, a décidé de passer un pacte avec elle : si elle se met au régime, il arrête de fumer. Au programme : reprise en main alimentaire et sport, avec notamment du step permettant de perdre vite bien depuis son chez soi… pour en savoir plus, rendez-vous sur