Conférence

Fléau de notre époque, le burn-out correspond au stade ultime du stress. Généralement pensé dans sa dimension professionnelle, il existe aussi dans d’autres contextes, comme chez les femmes au foyer. Aujourd’hui mieux compris par les scientifiques, il demeure un sujet de débats pour les médecins, et n’est d’ailleurs toujours pas reconnu comme une maladie. Si ses causes sont multiples et en augmentation constante, il reste possible de le prévenir et d’en guérir. Comment les organisations peuvent-elles réduire les risques psychosociaux et favoriser le bien-être de leurs salariés ? Et comment chacun d’entre nous peut-il s’en protéger ? Cette visioconférence, animée par Patrick Légeron, psychiatre spécialiste du stress au travail, vous donnera les clés pour comprendre ce sujet crucial.