Burn-out, résilience, émotions, alignement, sophrologie… Que se passe-t-il quand tout bascule et que l’image publique ne suffit plus à masquer les blessures intérieures ? Adeline Blondieau, révélée dans les années 90 par son rôle culte dans Sous le soleil, a connu très tôt la lumière des projecteurs, la pression médiatique et les étiquettes qu’on colle à la peau. Jusqu’au jour où un burn-out vient tout remettre en question. Elle choisit alors de quitter cette vie publique pour se reconstruire et accompagner les autres grâce à la sophrologie.