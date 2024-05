Documentaire

Non, Toxic Tour n’est pas le nom de la prochaine tournée de Lady Gaga ! Une fascination malsaine pour la beauté mortifère de paysages définitivement pourris par l’industrie. Du lac empoisonné d’un petit coin de Roumanie aux loups radioactifs de Tchernobyl, embarquez à la découverte de six lieux où beauté fatale et dévastation écologique vont de pair.