Ressources Dans la même catégorie

Conférence Une brève histoire de l’Ecologie et des Sciences de l’évolution A première vue, rien n’est plus naturel que le lien entre la théorie de l’évolution telle que l’a fondée...

Conférence La prévision météo, sources et limites. Des modèles au bulletin La météo n’est pas une science exacte, et à l’heure des prévisions météo automatisées, quelle est la place et...

Podcast Biodiversité, le saut dans l’inconnu Le dérèglement climatique et la sixième extinction des espèces représentent deux des défis les plus graves auxquels la planète...

Documentaire Crise climatique en Argentine : un pays au bord de la rupture Canicules meurtrières, terres salées, inondations incessantes : en Argentine, le changement climatique a déjà bouleversé des vies. Ce documentaire...

Conférence Les ressources s’épuisent, la planète surchauffe : adieu la mondialisation Jean-Marc Jancovici est ingénieur, spécialisé sur les questions de climat et d’énergie. Il est président du think tank The...

Documentaire Ces espèces invasives qui détruisent nos écosystèmes La destruction d’écosystèmes par des espèces invasives se traduit, chaque jour, par la perte de millions de dollars. Lorsque...

Documentaire Changement climatique, le coût de l’inaction Le coût de l’inaction vis-à-vis du changement climatique est estimé dans une fourchette plus large de 3 % à...

Documentaire Centrale biomasse : la forêt française en danger ? L’électricité « biomasse » débarque en France. Estampillée verte et renouvelable, cette énergie produite par la combustion du bois...

Documentaire Les îles éphémères du Bangladesh Au Bangladesh, des agriculteurs vivent sur les « chars », des îlots fertiles mais inondables. Face aux moussons, ils risquent chaque...

Documentaire Cuba : le secret de l’île bio Aujourd’hui, plus de 4000 exploitations agricoles urbaines produisent 1,5 millions de tonnes de légumes, sans pesticides ni engrais chimiques. Au...

Conférence Transition énergétique et paysages agricoles de l’après-pétrole Dans le cadre de sa mission d’animation du Grand Site de la vallée de la Vézère, le Pôle International...

Conférence Arbres et forêts Le botaniste et biologiste Francis Hallé et le scientifique et ingénieur forestier Ernst Zürcher ont donné une conférence sur...

Documentaire Nouvelle Zemble, l’archipel de la peur Histoire d’une île de la mer de Barents, la Nouvelle-Zemble, qui a été rayée de la carte de l’URSS....

Documentaire Irrigants vs écologistes : la guerre de l’eau bat son plein en France Partout en France, des projets de retenues d’eau se multiplient provoquant parfois de violents affrontements. Une guerre de l’eau...

Documentaire Indonésie : entre tsunamis meurtriers et digue géante Baigné par l’océan Indien à l’ouest, le Pacifique à l’est, et s’étendant de part et d’autre de l’équateur en...

Documentaire Coup de chaud sur les Alpes Dans les Alpes, la température moyenne augmente deux fois plus vite que dans le reste du monde. Elle a...

Documentaire François dʼAssise | Réminiscences Comment sauver la planète ? Au XIIe siècle, Saint François d’Assise voyait déjà la solution dans le renoncement. Malcolm rencontre Marc,...

Documentaire Faut-il arrêter de manger de la viande ? | Il est temps Les résultats de l’enquête participative « Il est temps » sur la perception de l’écologie des Français et des Allemands. Dans ce...

Documentaire Du Guatemala au Congo | Les nouveaux environnementalistes Une série documentaire qui fait le portrait, sur tous les continents, d’une trentaine de militants écologistes qui ont reçu le...