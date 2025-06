Documentaire

Phénomènes aussi éphémères que fascinants, les nuages restent une énigme pour la science. Comment se forment-ils ? Quel est leur rôle dans le fonctionnement du climat ? Peut-on envisager de les exploiter ? Un tour du monde des expériences scientifiques destinées à mieux les comprendre.

Amas de gouttelettes suspendues dans le ciel, les nuages évoquent un imaginaire onirique et poétique. Ces phénomènes physiques sont encore en grande partie inexpliqués et font l’objet de recherches à l’échelle mondiale. Au sommet du Puy-de-Dôme, un aspirateur à nuages permet d’analyser les gouttelettes transportées par le vent, révélant des micro-organismes aux stratégies d’adaptation étonnantes. À Leipzig, dans l’est de l’Allemagne, un simulateur de nuages unique en Europe étudie le rôle des turbulences dans la formation de la pluie. Dans le nord de l’Australie, à l’aéroport de Cairns, un avion high-tech traverse les bandes nuageuses et recueille des données sur les aérosols, afin d’analyser les différences entre les hémisphères Nord et Sud. En Espagne, sur l’île de Grande Canarie, des capteurs à brouillard collectent l’eau des nuages, envisagée comme une ressource durable pour lutter contre les sécheresses et les incendies…

Défi scientifique

Nourri d’images saisissantes et d’animations, ce documentaire explore un objet d’étude bien plus complexe qu’il n’y paraît. Et pour cause : les nuages se transforment constamment sous l’effet des variations de température et d’humidité, se révélant ainsi particulièrement difficiles à observer. À travers les témoignages de chercheurs, le film dévoile les dispositifs innovants conçus aux quatre coins du monde pour comprendre ces phénomènes, de leur formation à leurs effets sur le climat, et soulève quelques questions essentielles pour notre avenir proche : quel rôle les nuages vont-ils jouer dans l’évolution des températures ? Peuvent-ils devenir une ressource pour faire face aux pénuries d’eau ? Un défi scientifique qui croise de multiples échelles, du microscopique au planétaire.

Documentaire de Sebastian Lindemann (Allemagne, 2024, 53mn)

Disponible jusqu’au 30/06/2025