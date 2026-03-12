Les Suisses avalent 37’000 tonnes de pastèques par an. La tendance actuelle est de consommer ce fruit même en dehors de la période estivale. Pour avancer la période de production et garnir les étals des commerces européens de février à octobre, les pastèques sont produites sous serres en hiver et au printemps, et en plein air dès le mois de juin. Les variétés préconisées actuellement par les consommateurs sont celles qui affichent le plus haut taux de sucre ainsi que celles qui ne contiennent pas de pépins, comme la pastèque douce sans pépins ou encore la mini pastèque. Reportage dans la province d’Almeria en Andalousie.