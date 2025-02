Documentaire

Monsanto, la firme américaine qui a inventé et commercialisé le Roundup, un herbicide qui contient du glyphosate, est dans le viseur de la justice. Des documents internes et confidentiels, les « Monsanto Papers », révèlent comment la multinationale a créé le doute, prétendant que le glyphosate n’était pas dangereux en faisant rédiger en secret, par ses propres scientifiques, des études soi-disant indépendantes. La firme aurait convaincu d’éminents chercheurs de jouer pour elle les « ghostwriters », ou écrivains fantômes, et de signer ces études. Ces documents accablants ont convaincu les juges lors d’un procès retentissant aux Etats-Unis. Pour la première fois, la justice américaine a considéré un herbicide comme la cause probable d’un cancer. En août 2018, elle a prononcé une condamnation et une amende record : plus de 250 millions de dollars. La firme, qui ne s’estime ni responsable ni coupable, a fait appel de sa condamnation. En attendant le jugement, elle devra payer au jardinier Dewayne Johnson une amende réduite à 78 millions de dollars. Depuis cette victoire judiciaire, l’homme qui a fait plier Monsanto fuit les médias. En phase terminale à 46 ans, il a décidé de sortir du silence, en exclusivité pour « Envoyé spécial ». Un documentaire de Tristan Waleckx, Guillaume Beaufils et Mikael Bozo