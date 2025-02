Documentaire

Race for water : la guerre au plastique

Il fonctionne uniquement avec des énergies naturelles comme le vent ou le soleil. Le Race for water est un navire pas comme les autres. Antoine Reiss vous embarque pour une visite privilégiée. Suivez l’expédition scientifique du Race for water en baie de Prony. Objectif ? Faire la chasse aux micro particules plastiques dans notre lagon et étudier leur impact sur les coraux.