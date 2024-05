Documentaire



Situé à l’extrémité Nord-Ouest du continent africain, le Maroc se présente comme un pays à la fois montagneux, désertique et possédant une longue façade sur la Méditerranée et l’Océan. Trois caractéristiques qui font du « pays du couchant » une quintessence du Maghreb. Le Maroc est un pays de montagnes. Ce sont de véritables réserves d’eau d’où naissent les oueds qui creusent de larges vallées jusqu’à l’Océan. Le pays est composé de plusieurs massifs. Au nord le Rif qui longe la côte méditerranéenne. Au centre et au Sud-Ouest, l’Atlas formé de trois plissements parallèles. Du Nord au Sud on trouve successivement le Moyen Atlas, puis le Haut Atlas, le plus imposant et enfin l’Anti At…