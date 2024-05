Documentaire



Le jeu de rôle, ou RPG, qu’il soit réel ou virtuel, a redonné les clés au joueur pour piloter le sens de l’histoire qu’il peut se raconter. Après 40 ans passés dans un monde où tout peut s’imaginer, les récits mainstream ont-ils changé grâce au RPG ? C’est bien connu : les jeunes nerds d’hier sont devenus les narrateurs d’aujourd’hui. De Sam Raimi à J. J. Abrams, les exemples de réalisateurs ayant dynamité le box-office avec un bagage “culture geek” solide sont légion. L’enjeu est donc le suivant : comment, au nez et à la barbe du grand public, le rpg orienté tactique et ses structures narratives collectives ont-ils pu changer la donne en matière de scénarios, de “pilotage” du spectateur comme un joueur, et d’imaginaire partagé ?