Fan de la franchise Tomb Raider ? Vous apprécierez Lara Croft – Lethal and Loaded sorti en 2001. Retour sur un documentaire unique sur un personnage qui a fait vendre plus de 88 millions de jeux vidéo dans le monde.

L’invention et le succès de Lara Croft

Lara Croft : Lethal And Loadedest un documentaire télévisé

produit par Maximum Films qui retrace pour la première fois l’histoire d’un personnage unique. Il révèle en particulier comment cette dernière a été inventée, développée et élevée au rang des personnages cybernétiques les plus célèbres de la culture contemporaine.

Lara Croft : Lethal And Loaded a été diffusé pour la première fois sur la chaîne britannique Channel 5 le 8 juillet 2001. White Star l’a diffusé un mois plus tard en DVD et VHS, en version abrégée. Par exemple, certaines parties concernant Angelina Jolie et le premier film Tomb Raider ont été omises des versions home vidéo.

Toute une équipe de travail à l’oeuvre

Ce documentaire de moins d’une heure est paru bien avant l’autre émission La Renaissance de Lara Croft, qui date de 2013. Toby Gard, le créateur du personnage original de Lara imaginé pour le jeu Tomb Raider paru en 1996, détaille lui-même le processus de création de cette dernière. D’autres artistes ayant collaboré à sa conception au sein du studio Core Design interviennent et illustrent le développement du personnage au cours des années suivantes, donnant notamment un aperçu du modèle 3D Lara Croft « nouvelle génération ».

L’équipe revient sur les vérités qui se cachent derrière l’histoire personnelle de Lara ainsi que sur les causes du succès aussi rapide d’un tel personnage, dû en grande partie à la soif du public d’en savoir plus à son sujet.

Témoignages de fans et de sosies

En plus de passer au crible la personnalité et les aspects physiques de Lara, Lethal and Loaded enquête sur le comportement obsessionnel sans précédent et la réaction émotionnelle que cette femme d’action suscite chez les fans de tous horizons.

Par ailleurs, le téléspectateur pénètre un peu plus dans les coulisses en voyant comment les sosies officiels de Lara Croft sont sélectionnés et entraînés. Il découvre par exemple ce que ces derniers pensent réellement de la femme archéologue dont ils ont enfilé les bottes.

Lara Croft, une icône de la culture contemporaine

Le documentaire se penche enfin sur l’importance de Lara en tant qu’icône culturelle moderne, véritable figure du « Girl Power ». Il illustre son succès dans les médias grand public par les nombreux articles de presse, l’immense publicité et les œuvres numériques et cinématographiques qui lui sont consacrés.

Les jeux vidéo ont largement contribué à rendre célèbre l'archéologue aventurière, à en croire la sortie de pas moins de 18 jeux autour de Lara Croft, depuis l'apparition du personnage en 1996. Cet intérêt est encore bien récent, avec la sortie en 2018 par Square Enix du dernier opus de la trilogie consacrée aux origines de Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider. Il fait suite au titre Rise of the Tomb Raider sorti en 2015.

La popularité de Lara Croft est aussi d’actualité dans l’univers cinématographique, avec une nouvelle série Netflix en préparation, produite par Tasha Huo, pour célébrer les 25 ans de la franchise. On sait déjà que l’actrice Hayley Atwell (Avengers : Endgame) incarnera l’aventurière anglaise. Earl Baylon (Lumpia with a Vengeance) lui donnera la réplique dans le rôle de Jonah Maiava, un ami de la jeune femme. Allen Maldonado est le troisième nom d’acteur dévoilé à ce jour par la production. Il campera le personnage de Zip, un expert du piratage informatique.

Cette série vient compléter les films désormais bien connus Lara Croft: Tomb Raider (2001), Lara Croft : Tomb Raider, le berceau de la vie (2003) ou encore Tomb Raider (2018). Dans ce dernier, l’actrice Alicia Vikander interprète désormais Lara Croft, jusque-là incarnée par Angelina Jolie. A eux seuls, ces trois films ont totalisé un box office mondial de plus de 700 millions de dollars, avec un budget de production de 274 millions de dollars.

Certes, Lethal and Loaded date un peu avec ses vingt ans d’existence, mais il donne des clés de compréhension essentielles à l’univers de Lara Croft et aux futures œuvres reprenant ce thème. Il sera sans doute bien précieux pour entrer plus rapidement dans le monde du prochain jeu vidéo Tomb Raider récemment officialisé par le studio Crystal Dynamics, et qui tournera sous Unreal Engine 5.