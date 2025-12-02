La Super Nintendo Entertainment System, souvent abrégée en SNES ou Super NES, demeure l’une des pierres angulaires de l’histoire...
Il gagne mieux qu’Hollande en jouant à des jeux vidéos
On ne réalise pas toujours à quel point le jeu mobile a envahi nos vies. En quelques années, nos...
Le champion du monde de Tekken contre la championne du monde de Street Fighter
Etre payé pour jouer aux jeux vidéo ! Un rêve pour beaucoup de geeks ! Une réalité pour les...
L’arcade en France a connu une évolution singulière, marquée par des périodes d’engouement intense et de déclin progressif, avant...
Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...
Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement ! Un documentaire de Emmanuelle Rota
Documentaire amateur très bien réalisé concernant l’histoire de la franchise la plus populaire des jeux vidéos, Grand Theft Auto.rnrn
L’entrainement des gamers professionnels avant une compétition
La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...
Josiane, la grand-mère de Diane Sprimont, est mordue des Sims. Un célèbre jeu de simulation sur ordinateur qui permet...
Game in progress, c’est un documentaire d’une durée de 52 minutes, articulé en 5 épisodes, qui propose de découvrir...
Au cours des quatre dernières décennies, les jeux vidéo ont connu une évolution fulgurante, passant d’un simple passe-temps à...
Pokémon, c’est la franchise la plus lucrative de l’histoire devant Disney et Star wars. Parmi les produits phares :...
Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...
Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...
Autrefois considéré comme un divertissement de niche, le jeu vidéo est aujourd’hui un mastodonte culturel à l’échelle mondiale. Mais...
350 millions de joueurs s’adonnent à l’eSport, la pratique compétitive de jeux vidéo avec des revenus estimés à 465...
Alexandre Poittevin, alias Furious Jumper, est un youtuber français qui a une énorme base de fans. Il a débuté...
