Article 4 infos insolite sur la Super Nintendo La Super Nintendo Entertainment System, souvent abrégée en SNES ou Super NES, demeure l’une des pierres angulaires de l’histoire...

Article Le gaming mobile réinvente notre façon de jouer On ne réalise pas toujours à quel point le jeu mobile a envahi nos vies. En quelques années, nos...

Documentaire Ils gagnent leur vie en geekant Le champion du monde de Tekken contre la championne du monde de Street Fighter

Documentaire Jouer aux jeux vidéo, ça peut rapporter gros ! Etre payé pour jouer aux jeux vidéo ! Un rêve pour beaucoup de geeks ! Une réalité pour les...

Conférence L’arcade en France L’arcade en France a connu une évolution singulière, marquée par des périodes d’engouement intense et de déclin progressif, avant...

Conférence Le parcours de Tomohiro Nishikado, père du jeu d’arcade japonais Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...

Documentaire Call of duty, le jeu phénomène Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement ! Un documentaire de Emmanuelle Rota

Documentaire L’histoire de GTA Documentaire amateur très bien réalisé concernant l’histoire de la franchise la plus populaire des jeux vidéos, Grand Theft Auto.rnrn

Documentaire Chouchouter pour mieux tirer L’entrainement des gamers professionnels avant une compétition

Article Pourquoi les commentaires de la communauté influencent les correctifset les mises à jour du jeu La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...

Podcast Ma grand-mère est accro aux Sims Josiane, la grand-mère de Diane Sprimont, est mordue des Sims. Un célèbre jeu de simulation sur ordinateur qui permet...

Documentaire Comment les jeux vidéo sont entrés dans le patrimoine en 40 ans ? Au cours des quatre dernières décennies, les jeux vidéo ont connu une évolution fulgurante, passant d’un simple passe-temps à...

Documentaire La folie des cartes Pokémon ! Pokémon, c’est la franchise la plus lucrative de l’histoire devant Disney et Star wars. Parmi les produits phares :...

Article 4 infos insolites sur les jeux vidéo Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...

Documentaire Des loups à Montréal: avec les Wolves Esports au Six Invitational Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...

Documentaire L’eSport: pratique compétitive de jeux vidéo 350 millions de joueurs s’adonnent à l’eSport, la pratique compétitive de jeux vidéo avec des revenus estimés à 465...