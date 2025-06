Quand on pense aux stars de l’eSport, on imagine des joueurs ultra-connectés, des réflexes affûtés et des compétitions sous tension. Cependant, que se passe-t-il une fois les projecteurs éteints ? Que font ces joueurs, une fois leur carrière dans le jeu compétitif derrière eux ? Certains continuent dans l’univers du gaming, tandis que d’autres surprennent.

Prenons ElkY. Ce nom parle à tous ceux qui ont connu l’eSport des débuts. Derrière ce pseudo, Bertrand Grospellier, un Français qui a brillé sur StarCraft : Brood War et Warcraft III. Après des années de compétition à haut niveau, ElkY a trouvé un autre terrain de jeu : le poker.

Changer de carrière peut être un saut dans le vide. Cependant, dans le cas d’ElkY, le virage vers le poker en ligne s’est imposé comme une suite évidente. Réflexion rapide, sens de l’anticipation, gestion du stress : les qualités d’un bon joueur d’eSport sont exactement celles d’un bon joueur de poker en ligne.

Très vite, ElkY s’impose dans les tournois. Il accumule les gains et devient une figure du circuit. Il prouve qu’il n’est pas juste un « gamer reconverti », mais un compétiteur né, capable de performer même dans un tout autre domaine.

Voici quelques exemples de joueurs professionnels d’eSport qui ont su rebondir avec succès après leur carrière de compétiteur :

Dans l’univers de l’e-sport, les carrières sont souvent plus courtes que dans les sports traditionnels comme le football ou le basketball. Il n’est pas rare de voir des joueurs professionnels tirer leur révérence dès la fin de la vingtaine, parfois même plus tôt, laissant la place à une nouvelle génération.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. D’après une analyse relayée par The Washington Post, les performances physiques des joueurs, notamment les réflexes, la coordination œil-main et la rapidité de traitement mental commenceraient à décliner dès le milieu de la vingtaine, ce qui rend la compétition au plus haut niveau de plus en plus difficile.

Outre la baisse des performances, d’autres facteurs comme le stress, la fatigue mentale ou la précarité du métier poussent les joueurs à tourner la page. C’est le cas de Johnathan « Fatal1ty » Wendel, star des jeux de tir dans les années 2000, qui a quitté la scène pro à 26 ans pour se lancer dans l’entrepreneuriat et créer sa propre marque d’accessoires gaming.

Just won CPL Winter 2002! 🏆Got a $10,000 check and MTV True Life: I’m a Gamer is doing a feature on my training and the big win!

I hear a lot of people who don’t think esports is real, but I’m here to prove them wrong.#UltimateCountdown #GeForcePartner pic.twitter.com/i0HYbMDc7p

— 𝔣𝔞𝔱𝔞𝔩1𝔱ყ (@FATAL1TY) August 14, 2020