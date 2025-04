Infographie | 4 infos insolites sur les jeux vidéo

Infographie

Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations inattendues et secrets bien cachés, ces 4 infos insolites vont vous faire voir les jeux sous un autre angle.

1. Le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps… n’est pas celui que vous croyez

Ce n’est pas GTA V ou Call of Duty, mais Minecraft, avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus ! Ce jeu de blocs pixelisés, créé par une seule personne à la base (Markus Persson alias « Notch »), a surpassé tous les blockbusters.

2. Le fantôme de Lara Croft existe vraiment (dans un bug)

Dans Tomb Raider: The Angel of Darkness, un bug rare faisait apparaître un double spectral de Lara, capable de marcher à travers les murs et invincible. Les joueurs l’ont surnommée “Ghost Lara” et elle est devenue une légende urbaine du jeu.

3. Les chevaux de Red Dead Redemption ont des testicules dynamiques

Oui oui. Dans Red Dead Redemption 2, les testicules des chevaux rétrécissent ou grossissent en fonction de la température extérieure du jeu. Rockstar a vraiment poussé le souci du détail à un autre niveau…

4. Un jeu Atari a été enterré dans le désert

En 1983, le jeu E.T. the Extra-Terrestrial, considéré comme le pire jeu vidéo de l’histoire, a été un tel échec qu’Atari a enterré des milliers de cartouches invendues dans le désert du Nouveau-Mexique. En 2014, des fouilles ont confirmé la légende.