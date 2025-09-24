Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement !
Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...
La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...
Pendant que son mari prépare la cuisine et que ses enfants finissent leurs devoir, Isabelle s’éclate sur sa console…...
Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...
Si les jeux vidéo programmés existent depuis 1958 avec la naissance de Tennis for Two, leurs modes de création...
Josiane, la grand-mère de Diane Sprimont, est mordue des Sims. Un célèbre jeu de simulation sur ordinateur qui permet...
MSI 2025 n’a pas seulement attiré l’attention, elle a transformé le paysage des sports électroniques au Canada et en...
L’histoire des jeux vidéo est un fascinant voyage à travers les époques, où la technologie, la créativité et la...
Au cours des quatre dernières décennies, les jeux vidéo ont connu une évolution fulgurante, passant d’un simple passe-temps à...
Au départ, ils sont des millions dans le monde à jouer sur console, puis les meilleurs sont sélectionnés par...
Les créateurs de FIFA Football, un des plus grands jeux vidéo consacrés au ballon rond, sont devenus de vraies...
Vous êtes-vous déjà senti trop bête pour terminer un jeu vidéo ? Medoc nous amène à questionner notre rapport...
L’e-sport, également désigné sous le nom de sport électronique, est une discipline qui a vu le jour dans le...
Faisant partie du quotidien des humains, les jeux offrent au public une gamme diversifiée d’expériences interactives. Cette industrie ne...
Le sport électronique pourrait faire son entrée dans le programme des Jeux olympiques, en 2024, à Paris. La Corée...
Le jeu vidéo est sorti de nos écrans pour devenir une culture à part entière qui s’exprime tout autour...
La Nintendo Entertainment System (NES), est une console de jeux vidéo 8 bits sortie en 1985. Ce documentaire explique...
Depuis leur lancement en 1996, les jeux vidéo Pokémon ont captivé des millions de joueurs à travers le monde....
Autrefois considéré comme un divertissement de niche, le jeu vidéo est aujourd’hui un mastodonte culturel à l’échelle mondiale. Mais...
Composées pour immerger les joueurs et les orienter dans le jeu, les musiques de jeux vidéo ont laissé une...
