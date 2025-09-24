Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur les jeux vidéo Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...

Article Pourquoi les commentaires de la communauté influencent les correctifset les mises à jour du jeu La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...

Documentaire Les mamans jouent aux jeux video Pendant que son mari prépare la cuisine et que ses enfants finissent leurs devoir, Isabelle s’éclate sur sa console…...

Documentaire Des loups à Montréal: avec les Wolves Esports au Six Invitational Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...

Documentaire Versions bêta : une révolution dans la création de jeux vidéo Si les jeux vidéo programmés existent depuis 1958 avec la naissance de Tennis for Two, leurs modes de création...

Podcast Ma grand-mère est accro aux Sims Josiane, la grand-mère de Diane Sprimont, est mordue des Sims. Un célèbre jeu de simulation sur ordinateur qui permet...

Article Mid-Season Invitational 2025 (League of Legends): influence au Canada et en France MSI 2025 n’a pas seulement attiré l’attention, elle a transformé le paysage des sports électroniques au Canada et en...

Conférence L’histoire des jeux vidéo L’histoire des jeux vidéo est un fascinant voyage à travers les époques, où la technologie, la créativité et la...

Documentaire Comment les jeux vidéo sont entrés dans le patrimoine en 40 ans ? Au cours des quatre dernières décennies, les jeux vidéo ont connu une évolution fulgurante, passant d’un simple passe-temps à...

Documentaire GT Academy : passer du jeu vidéo à la vraie course automobile ! Au départ, ils sont des millions dans le monde à jouer sur console, puis les meilleurs sont sélectionnés par...

Documentaire Megafactories – EA Sports FIFA Les créateurs de FIFA Football, un des plus grands jeux vidéo consacrés au ballon rond, sont devenus de vraies...

Documentaire En finir avec les jeux trop intellos ? Vous êtes-vous déjà senti trop bête pour terminer un jeu vidéo ? Medoc nous amène à questionner notre rapport...

Article L’esport et ses prémices L’e-sport, également désigné sous le nom de sport électronique, est une discipline qui a vu le jour dans le...

Article Que retenir des jeux en ligne et hors ligne ? Faisant partie du quotidien des humains, les jeux offrent au public une gamme diversifiée d’expériences interactives. Cette industrie ne...

Documentaire Vivre du jeu en ligne, le rêve coréen Le sport électronique pourrait faire son entrée dans le programme des Jeux olympiques, en 2024, à Paris. La Corée...

Documentaire Art et Jeux Vidéo – Épisode 5 : Une source d’inspiration Le jeu vidéo est sorti de nos écrans pour devenir une culture à part entière qui s’exprime tout autour...

Documentaire La naissance de la NES La Nintendo Entertainment System (NES), est une console de jeux vidéo 8 bits sortie en 1985. Ce documentaire explique...

Article Les jeux vidéo Pokémon : un voyage inoubliable dans un monde enchanté Depuis leur lancement en 1996, les jeux vidéo Pokémon ont captivé des millions de joueurs à travers le monde....