Article 4 infos insolite sur la Super Nintendo La Super Nintendo Entertainment System, souvent abrégée en SNES ou Super NES, demeure l’une des pierres angulaires de l’histoire...

Article Le gaming mobile réinvente notre façon de jouer On ne réalise pas toujours à quel point le jeu mobile a envahi nos vies. En quelques années, nos...

Documentaire Ils gagnent leur vie en geekant Le champion du monde de Tekken contre la championne du monde de Street Fighter

Documentaire Jouer aux jeux vidéo, ça peut rapporter gros ! Etre payé pour jouer aux jeux vidéo ! Un rêve pour beaucoup de geeks ! Une réalité pour les...

Conférence L’arcade en France L’arcade en France a connu une évolution singulière, marquée par des périodes d’engouement intense et de déclin progressif, avant...

Conférence Le parcours de Tomohiro Nishikado, père du jeu d’arcade japonais Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...

Article Test du jeu Space Shelter pour apprendre la cybersécurité Space Shelter, une plateforme novatrice, se positionne comme une passerelle vers l’apprentissage de la cybersécurité, un domaine souvent perçu...

Documentaire À quoi ressembleraient des machines à sous Need For Speed ? Need For Speed, ou tout simplement NFS pour les intimes, est une saga de jeux vidéo qui immerge les...

Documentaire Pseudo d’un gamer : quelle est son importance et comment le choisir ? Les jeux sur internet, sur les consoles de jeux et sur les réseaux sociaux requièrent souvent l’utilisation de pseudos....

Documentaire Jeu et narration sont-ils compatibles ? Pour ce qui est de l’importation des codes du cinéma, l’industrie du jeu vidéo poursuit sur sa lancée. Les...

Article Furious Jumper, le Youtubeur à la française Alexandre Poittevin, alias Furious Jumper, est un youtuber français qui a une énorme base de fans. Il a débuté...

Article PS5 : Comment réussir à bien poser la console ? Depuis son lancement en 2020, la PS5 a suscité de nombreuses interrogations à propos de la position idéale à...

Article Comment rester en sécurité lorsque vous jouez en ligne ? Jouer à des jeux en ligne permet de se divertir, mais il faut rester vigilant pour assurer sa sécurité....

Documentaire Art et Jeux Vidéo – Épisode 3 : Arts Visuels Véritables alchimistes numériques, les développeurs de jeux vidéo font dialoguer les arts visuels et les nouvelles technologies pour donner...

Documentaire Les manipulations de Electronic Arts Pénétrez dans l’usine Electronic Arts de Burnaby et découvrez comment et dans quelles conditions le jeu vidéo de foot...

Article L’importance des démos de jeux pour promouvoir votre produit Dans le monde dynamique des jeux en ligne, la concurrence est féroce. Pour se démarquer, les développeurs de jeux...

Podcast Super Mario : 40 ans de révolution du jeu vidéo Vous vous souvenez la première fois où vous avez joué à Mario Bros ? Il y a 40 ans,...