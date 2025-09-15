Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...
Si les jeux vidéo programmés existent depuis 1958 avec la naissance de Tennis for Two, leurs modes de création...
Josiane, la grand-mère de Diane Sprimont, est mordue des Sims. Un célèbre jeu de simulation sur ordinateur qui permet...
MSI 2025 n’a pas seulement attiré l’attention, elle a transformé le paysage des sports électroniques au Canada et en...
L’histoire des jeux vidéo est un fascinant voyage à travers les époques, où la technologie, la créativité et la...
Dans l’univers du jeu vidéo contemporain, rares sont les dispositifs capables de déclencher – en une fraction de seconde...
Du divertissement au sport électronique, le jeu vidéo est désormais la première industrie culturelle mondiale. Loin de ne considérer...
L’univers des jeux en ligne a profondément évolué au fil des années, et l’une des tendances les plus marquantes...
Verneri « Bona » est un prometteur joueur finlandais de Counter-Strike. Il se retrouve cependant régulièrement bloqué. La psychologue sportive Mia...
Les jeux, souvent gratuits, proposent quantité d’achats intégrés. Parmi eux, les lootboxes, ou boite à trésor, un système décrié...
L’Electronic Entertainment Expo, plus connu sous le nom de E3 ou E3, est le plus grand salon international du...
Du 27 au 29 janvier s’est tenu, un peu partout dans le monde, le Global Game Jam. Ce rassemblement...
Avez-vous déjà ouvert votre bibliothèque de jeux en ayant l’impression qu’aucun titre ne vous attire vraiment ? Même avec...
Adelscott, champion de Starcraft et envoyé spécial de Game One à Séoul, en Corée, propose une immersion au coeur...
« La Fabuleuse Histoire des Jeux Vidéos » racontée par Lorant Deutsch est un documentaire passionnant qui retrace l’histoire de notre...
Le JRPG est-il un genre de jeux vidéo has been ? Après un âge d’or qui débute sous l’ère...
Combien de fois avez-vous joué à un jeu sur ordinateur ou sur console ? Ils ne sont pas faits...
Qui se cache derrière Strenx, Gen1us, Stephano ou encore Kayané ? Comment ces inconnus sont devenus de véritables stars...
Composées pour immerger les joueurs et les orienter dans le jeu, les musiques de jeux vidéo ont laissé une...
Ce documentaire célèbre 10 ans d’aventure, de camaraderie et de personnages en train de /danser autour des boîtes aux...
