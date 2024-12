Documentaire

Lancé en 1983 par la firme japonaise Nintendo, le jeu vidéo «Mario Bros», mettant en scène les aventures d’un plombier, s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires à travers le monde sous de nombreuses déclinaisons. Longtemps le jeu vidéo n’a touché que le public adolescent. Depuis quelques années, il est devenu un loisir de masse. Chaque année, des milliers de jeux sont lancés pour tous les âges et pour tous les goûts, sur les consoles, les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones. Le jeu vidéo se classe comme l’industrie culturelle numéro un, devant le cinéma. Cette ascension réalisée en quarante à peine a permis le développement d’un secteur économique entier avec des multinationales, des start-up et de nouveaux métiers. Le jeu vidéo reste maître au Japon et pour profiter de titres et accessoires originaux en provenance directe du pays du soleil levant, rendez-vous sur