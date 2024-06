Documentaire



La Paris Games Week accueillait pour la deuxième année consécutive des compétitions inclusives de jeux vidéo. Ce second volet du documentaire « Jouez comme vous êtes » retrace le parcours des joueurs ayant participé à la CapGame Arena 2019, organisée par l’association CapGame. CapGame s’engage pour que la pratique compétitive des jeux vidéo soit accessible aux joueurs en situation de handicap. Que ce soit à des fins récréatives ou professionnelles, l’Esport doit devenir un terrain de jeu favorisant la mixité et l’inclusion des différentes populations de joueurs. Ces actions sont menées de concert avec les structures actuelles comme France Esports, les organisateurs d’événements et les joueurs eux-mêmes.