L’arcade en France a connu une évolution singulière, marquée par des périodes d’engouement intense et de déclin progressif, avant de renaître sous des formes plus modernes et nostalgiques.
Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...
Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement ! Réalisateur : Emmanuelle Rota
Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...
La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...
Pendant que son mari prépare la cuisine et que ses enfants finissent leurs devoir, Isabelle s’éclate sur sa console…...
Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...
Si les jeux vidéo programmés existent depuis 1958 avec la naissance de Tennis for Two, leurs modes de création...
Josiane, la grand-mère de Diane Sprimont, est mordue des Sims. Un célèbre jeu de simulation sur ordinateur qui permet...
Faisant partie du quotidien des humains, les jeux offrent au public une gamme diversifiée d’expériences interactives. Cette industrie ne...
C’est le bon moment pour être un fan des jeux de simulation. Que vous souhaitiez construire une ville ou...
Les jeux vidéo représentent aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de près de cent milliards d’euros. En l’espace d’une trentaine...
Composées pour immerger les joueurs et les orienter dans le jeu, les musiques de jeux vidéo ont laissé une...
L’univers des jeux en ligne a profondément évolué au fil des années, et l’une des tendances les plus marquantes...
L’histoire des jeux vidéo est un fascinant voyage à travers les époques, où la technologie, la créativité et la...
L’industrie du jeu vidéo a rapporté plus de 170 milliards de francs de chiffre d’affaires l’an passé. Pas étonnant,...
Counter-Strike, cette modification complète de Half Life, est un jeu de tir plein d’action à la première personne très...
Bienvenue au plus grand festival du jeu en France. On y trouve toutes les nouveautés en avant-première, des compétitions...
Le jeu vidéo est sorti de nos écrans pour devenir une culture à part entière qui s’exprime tout autour...
Les crypto-games, ou jeux vidéo basés sur la blockchain, redéfinissent la manière dont les joueurs interagissent avec les univers...
350 millions de joueurs s’adonnent à l’eSport, la pratique compétitive de jeux vidéo avec des revenus estimés à 465...
