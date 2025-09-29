Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le parcours de Tomohiro Nishikado, père du jeu d’arcade japonais Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...

Documentaire Call of duty, le jeu phénomène Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement ! Réalisateur : Emmanuelle Rota

Article 4 infos insolites sur les jeux vidéo Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...

Article Pourquoi les commentaires de la communauté influencent les correctifset les mises à jour du jeu La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...

Documentaire Les mamans jouent aux jeux video Pendant que son mari prépare la cuisine et que ses enfants finissent leurs devoir, Isabelle s’éclate sur sa console…...

Documentaire Des loups à Montréal: avec les Wolves Esports au Six Invitational Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...

Documentaire Versions bêta : une révolution dans la création de jeux vidéo Si les jeux vidéo programmés existent depuis 1958 avec la naissance de Tennis for Two, leurs modes de création...

Podcast Ma grand-mère est accro aux Sims Josiane, la grand-mère de Diane Sprimont, est mordue des Sims. Un célèbre jeu de simulation sur ordinateur qui permet...

Article Que retenir des jeux en ligne et hors ligne ? Faisant partie du quotidien des humains, les jeux offrent au public une gamme diversifiée d’expériences interactives. Cette industrie ne...

Documentaire L’ère du jeu vidéo Les jeux vidéo représentent aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de près de cent milliards d’euros. En l’espace d’une trentaine...

Documentaire Art et Jeux Vidéo : Épisode 2 – Musique Composées pour immerger les joueurs et les orienter dans le jeu, les musiques de jeux vidéo ont laissé une...

Article Pourquoi les jeux gratuits attirent de plus en plus de joueurs ? L’univers des jeux en ligne a profondément évolué au fil des années, et l’une des tendances les plus marquantes...

Conférence L’histoire des jeux vidéo L’histoire des jeux vidéo est un fascinant voyage à travers les époques, où la technologie, la créativité et la...

Documentaire Abonnements, microtransactions : comment les nouveaux jeux vidéo nous font payer L’industrie du jeu vidéo a rapporté plus de 170 milliards de francs de chiffre d’affaires l’an passé. Pas étonnant,...

Documentaire Counter-Strike, le FPS mythique Counter-Strike, cette modification complète de Half Life, est un jeu de tir plein d’action à la première personne très...

Documentaire Salon du jeu vidéo, au coeur d’un phénomène familial Bienvenue au plus grand festival du jeu en France. On y trouve toutes les nouveautés en avant-première, des compétitions...

Documentaire Art et Jeux Vidéo – Épisode 5 : Une source d’inspiration Le jeu vidéo est sorti de nos écrans pour devenir une culture à part entière qui s’exprime tout autour...