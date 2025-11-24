Ressources Dans la même catégorie

Article Le gaming mobile réinvente notre façon de jouer On ne réalise pas toujours à quel point le jeu mobile a envahi nos vies. En quelques années, nos...

Documentaire Ils gagnent leur vie en geekant Le champion du monde de Tekken contre la championne du monde de Street Fighter

Documentaire Jouer aux jeux vidéo, ça peut rapporter gros ! Etre payé pour jouer aux jeux vidéo ! Un rêve pour beaucoup de geeks ! Une réalité pour les...

Conférence L’arcade en France L’arcade en France a connu une évolution singulière, marquée par des périodes d’engouement intense et de déclin progressif, avant...

Conférence Le parcours de Tomohiro Nishikado, père du jeu d’arcade japonais Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...

Documentaire Call of duty, le jeu phénomène Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement ! Réalisateur : Emmanuelle Rota

Article 4 infos insolites sur les jeux vidéo Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...

Article Pourquoi les commentaires de la communauté influencent les correctifset les mises à jour du jeu La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...

Article Les caisses CS2 : plongée dans leur économie Dans l’univers du jeu vidéo contemporain, rares sont les dispositifs capables de déclencher – en une fraction de seconde...

Documentaire Jouez comme vous êtes (part.1) À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le SELL présente « Jouez comme vous êtes », un...

Documentaire Art et Jeux Vidéo : Épisode 1 – Architecture Le 1er épisode « Architecture » s’intéresse au lien entre l’architecture et le jeu vidéo. Les architectes façonnent les...

Article Pourquoi les jeux gratuits attirent de plus en plus de joueurs ? L’univers des jeux en ligne a profondément évolué au fil des années, et l’une des tendances les plus marquantes...

Article Découvrez les 3 tendances du marché des jeux vidéo en 2023 Alors que l’année 2023 commence à peine, elle promet déjà d’être intéressante pour le marché des jeux vidéo. En...

Documentaire 48 heures pour faire un jeu Du 27 au 29 janvier s’est tenu, un peu partout dans le monde, le Global Game Jam. Ce rassemblement...

Documentaire Graphiste : le sculpteur Quel est son rôle ? Ses missions ? Ses aptitudes ? Réponses par les hommes et femmes du terrain...

Article Comment rester en sécurité lorsque vous jouez en ligne ? Jouer à des jeux en ligne permet de se divertir, mais il faut rester vigilant pour assurer sa sécurité....

Documentaire La naissance de la NES La Nintendo Entertainment System (NES), est une console de jeux vidéo 8 bits sortie en 1985. Ce documentaire explique...

Article Quel est le meilleur jeu crypto monnaie ? Les cryptomonnaies ne sont plus une espèce de jetons virtuels qui ne servent à rien. Elles sont utilisées aujourd’hui...