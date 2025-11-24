On ne réalise pas toujours à quel point le jeu mobile a envahi nos vies. En quelques années, nos...
Le champion du monde de Tekken contre la championne du monde de Street Fighter
Etre payé pour jouer aux jeux vidéo ! Un rêve pour beaucoup de geeks ! Une réalité pour les...
L’arcade en France a connu une évolution singulière, marquée par des périodes d’engouement intense et de déclin progressif, avant...
Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...
Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement ! Réalisateur : Emmanuelle Rota
Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...
La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...
Dans l’univers du jeu vidéo contemporain, rares sont les dispositifs capables de déclencher – en une fraction de seconde...
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le SELL présente « Jouez comme vous êtes », un...
Le 1er épisode « Architecture » s’intéresse au lien entre l’architecture et le jeu vidéo. Les architectes façonnent les...
L’univers des jeux en ligne a profondément évolué au fil des années, et l’une des tendances les plus marquantes...
Alors que l’année 2023 commence à peine, elle promet déjà d’être intéressante pour le marché des jeux vidéo. En...
Du 27 au 29 janvier s’est tenu, un peu partout dans le monde, le Global Game Jam. Ce rassemblement...
Quel est son rôle ? Ses missions ? Ses aptitudes ? Réponses par les hommes et femmes du terrain...
Jouer à des jeux en ligne permet de se divertir, mais il faut rester vigilant pour assurer sa sécurité....
La Nintendo Entertainment System (NES), est une console de jeux vidéo 8 bits sortie en 1985. Ce documentaire explique...
Les cryptomonnaies ne sont plus une espèce de jetons virtuels qui ne servent à rien. Elles sont utilisées aujourd’hui...
L’univers des jeux vidéo est en constante évolution, et l’une des contributions majeures au développement des mécaniques de jeu...
Depuis son lancement en 2020, la PS5 a suscité de nombreuses interrogations à propos de la position idéale à...
