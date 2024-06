Documentaire



« Itinéraires du jeu vidéo » retrace l’évolution du jeu vidéo et met en lumière les différentes étapes jusqu’à sa reconnaissance comme loisir populaire. D’une durée de 13 minutes, et articulé en 3 chapitres, « Itinéraires du Jeu Vidéo » décrypte plus d’un demi-siècle d’histoire vidéoludique en donnant la parole à des experts et des intellectuels. Des bornes d’arcades confidentielles au mouvement populaire et artistique que l’on connait aujourd’hui, le SELL vous propose un retour sur 60 ans de jeux vidéo.