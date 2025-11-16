Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Jouer aux jeux vidéo, ça peut rapporter gros ! Etre payé pour jouer aux jeux vidéo ! Un rêve pour beaucoup de geeks ! Une réalité pour les...

Conférence L’arcade en France L’arcade en France a connu une évolution singulière, marquée par des périodes d’engouement intense et de déclin progressif, avant...

Conférence Le parcours de Tomohiro Nishikado, père du jeu d’arcade japonais Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...

Documentaire Call of duty, le jeu phénomène Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement ! Réalisateur : Emmanuelle Rota

Article 4 infos insolites sur les jeux vidéo Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...

Article Pourquoi les commentaires de la communauté influencent les correctifset les mises à jour du jeu La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...

Documentaire Les mamans jouent aux jeux video Pendant que son mari prépare la cuisine et que ses enfants finissent leurs devoir, Isabelle s’éclate sur sa console…...

Documentaire Des loups à Montréal: avec les Wolves Esports au Six Invitational Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...

Documentaire L’incroyable histoire des jeux vidéos Documentaire qui retrace l’histoire du jeu vidéo, de ses origines dans les années 60-70 jusqu’aux toutes dernières consoles, au...

Documentaire Les stars du jeu vidéo Qui se cache derrière Strenx, Gen1us, Stephano ou encore Kayané ? Comment ces inconnus sont devenus de véritables stars...

Article Furious Jumper, le Youtubeur à la française Alexandre Poittevin, alias Furious Jumper, est un youtuber français qui a une énorme base de fans. Il a débuté...

Documentaire Generation Gamers – Qui a peur des jeux video ? En revisitant l’histoire du suicide de ce jeune gamer, présenté par la presse comme une conséquence d’une nouvelle forme...

Documentaire Jouez comme vous êtes (part.2) La Paris Games Week accueillait pour la deuxième année consécutive des compétitions inclusives de jeux vidéo. Ce second volet...

Documentaire Chouchouter pour mieux tirer L’entrainement des gamers professionnels avant une compétition

Article Quel est le meilleur jeu crypto monnaie ? Les cryptomonnaies ne sont plus une espèce de jetons virtuels qui ne servent à rien. Elles sont utilisées aujourd’hui...

Documentaire Salon du jeu vidéo, au coeur d’un phénomène familial Bienvenue au plus grand festival du jeu en France. On y trouve toutes les nouveautés en avant-première, des compétitions...

Documentaire Comment les jeux vidéo sont entrés dans le patrimoine en 40 ans ? Au cours des quatre dernières décennies, les jeux vidéo ont connu une évolution fulgurante, passant d’un simple passe-temps à...

Documentaire L’ère du jeu vidéo Les jeux vidéo représentent aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de près de cent milliards d’euros. En l’espace d’une trentaine...