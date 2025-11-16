Etre payé pour jouer aux jeux vidéo ! Un rêve pour beaucoup de geeks ! Une réalité pour les...
L’arcade en France a connu une évolution singulière, marquée par des périodes d’engouement intense et de déclin progressif, avant...
Tomohiro Nishikado est une figure emblématique du monde vidéoludique, reconnu comme le pionnier du jeu d’arcade japonais. Son nom...
Le lancement d’un jeu Call of Duty, toujours un événement ! Réalisateur : Emmanuelle Rota
Le monde du jeu vidéo regorge d’histoires surprenantes que même les plus grands gamers ignorent. Entre anecdotes techniques, collaborations...
La voix des joueurs devient centrale dans la vie d’un jeu. Les studios écoutent les avis, répondent aux bugs...
Pendant que son mari prépare la cuisine et que ses enfants finissent leurs devoir, Isabelle s’éclate sur sa console…...
Mi-février, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege se retrouvaient au Six Invitational, à Montréal. C’était notamment le cas...
Documentaire qui retrace l’histoire du jeu vidéo, de ses origines dans les années 60-70 jusqu’aux toutes dernières consoles, au...
Qui se cache derrière Strenx, Gen1us, Stephano ou encore Kayané ? Comment ces inconnus sont devenus de véritables stars...
Alexandre Poittevin, alias Furious Jumper, est un youtuber français qui a une énorme base de fans. Il a débuté...
En revisitant l’histoire du suicide de ce jeune gamer, présenté par la presse comme une conséquence d’une nouvelle forme...
La Paris Games Week accueillait pour la deuxième année consécutive des compétitions inclusives de jeux vidéo. Ce second volet...
C’est le bon moment pour être un fan des jeux de simulation. Que vous souhaitiez construire une ville ou...
L’entrainement des gamers professionnels avant une compétition
Les cryptomonnaies ne sont plus une espèce de jetons virtuels qui ne servent à rien. Elles sont utilisées aujourd’hui...
Bienvenue au plus grand festival du jeu en France. On y trouve toutes les nouveautés en avant-première, des compétitions...
Au cours des quatre dernières décennies, les jeux vidéo ont connu une évolution fulgurante, passant d’un simple passe-temps à...
Les jeux vidéo représentent aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de près de cent milliards d’euros. En l’espace d’une trentaine...
Quand on pense aux stars de l’eSport, on imagine des joueurs ultra-connectés, des réflexes affûtés et des compétitions sous...
